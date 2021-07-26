VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım! - Son Dakika

VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım!

VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım!
Son Güncelleme: 27.07.2021 10:05

Sizce ülkemizi EMEA Playoff'larında temsil edecek takım hangisi olacak? Ana Etkinlikte yer alacak takımlar belli oldu!

Ülkemizin en sevilen oyunlarından biri haline gelen VALORANT, yeni turnuvası ile karşımızda. VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını gelin birlikte tanıyalım.

Kapalı Elemeler sonucunda Ana Etkinlik'e kalmayı başaran 8 takım "EMEA Challengers Playoff'larında" ülkemizi temsil edebilmek için kıyasıya mücadele verecek. 18.000 Euro ödül havuzunun bulunduğu turnuvadan 1. olarak ayrılan takım, "EMEA Challengers Playoff'larında" ülkemizi temsil edecek.

ANA ETKİNLİKTE YER ALACAK TAKIMLAR

  • BBL Esports
  • Fire Flux Esports
  • Futbolist
  • OtherSide Esports
  • BJK Esports
  • Digital Athletics
  • RARE Esports
  • Thunderbolts Gaming

ANA ETKİNLİKTE YER ALACAK 8 TAKIMIN EŞLEŞMESİ

  • BBL Esports x Beşiktaş Esports
  • Fire Flux Esports x Digital Athletics
  • OtherSide Esports x RARE Esports
  • Futbolist x Thunderbolts Gaming

Karşılaşmalara göz attığımızda ise turnuvanın favorisi olarak gösterilebilecek bir takım yok gibi görünüyor. Turnuvanın eski favorileri olarak gösterilen BBL Esports, Futbolist gibi takımların aldıkları yenilgiler son zamanlarda karşılaşmalar hakkında bir tahmin yapılmasını zorlaştırıyor.

Karşılaşmalar ise 27 Temmuz Salı günü yani yarın saat 15.00'te başlayacak.

Playerbros ekibi olarak yarın VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik'te mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar VCT Aşama 3 Hafta 2 Ana Etkinlik takımlarını tanıyalım! - Son Dakika


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