VALORANT'ın en prestijli turnuvası için oynanması gerekli adımlardan biri olan VCT Challengers'ın bu haftaki takımları da geçtiğimiz haftaya göre bir hayli iddialı.
Kapalı elemelere doğrudan davet alan bu 8 takım açık elemelerden gelen takımlar ile karışılacak. Davet alan takımlar arasında ise favori olarak gösterilebilecek bir takım yok. Tüm takımların birbirine yakın yetenekli oyunculara sahip olması ise akılları karıştıran durum olarak karşımıza çıkıyor.
Playerbros ekibi olarak bu haftaki kapalı elemelerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!
Son Dakika › Gamegar › VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu! - Son Dakika