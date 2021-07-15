VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu! - Son Dakika
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VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu!

15.07.2021 20:41
VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu!

Esporseverlerin merakla takip ettiği VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu.

VALORANT'ın en prestijli turnuvası için oynanması gerekli adımlardan biri olan VCT Challengers'ın bu haftaki takımları da geçtiğimiz haftaya göre bir hayli iddialı.

VCT Challengers'ın Bu Haftaki Takımları

  • Team Galakticos
  • fastPay Wildcats
  • RARE Esports
  • Regnum Carya Esports
  • Thunderbolts Gaming
  • Team Aurora
  • Unity Esports
  • Team Zero Zone

Kapalı elemelere doğrudan davet alan bu 8 takım açık elemelerden gelen takımlar ile karışılacak. Davet alan takımlar arasında ise favori olarak gösterilebilecek bir takım yok. Tüm takımların birbirine yakın yetenekli oyunculara sahip olması ise akılları karıştıran durum olarak karşımıza çıkıyor.

Playerbros ekibi olarak bu haftaki kapalı elemelerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz!

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

Valorant, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: VCT Challengers Hafta 2'ye davet alan takımlar belli oldu! - Son Dakika
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