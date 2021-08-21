VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor! - Son Dakika
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VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor!

VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor!

23.08.2021 02:07

VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor, kazanan takım büyük finalde temsilcimiz SuperMassive Blaze'in rakibi olacak.

VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor, kazanan takım büyük finalde temsilcimiz SuperMassive Blaze'in rakibi olacak. Seri ve canlı yayın dakikalar sonra VALORANT Twitch ve Youtube kanallarında başlıyor!

Dün oynanan G2 Esports ve Gambit Esports arasındaki serinin kazananı Gambit olmuş ve adını bir üst tura yazdırmıştı. O serinin hemen ardından oynanan SuperMassive Blaze ve Acend karşılaşmasının kaybedeni Acend de Gambit'in rakibi olmuştu. Dakikalar sonra başlayacak olan serinin kazananı temsilcimizin Büyük Finalde rakibi olacak. EMEA playoff'larında son düzlüğe de girmiş olduk.

Berlin biletini Kapan Dört Takım:

  • SuperMassive Blaze
  • Acend
  • Gambit Esports
  • G2 Esports
Kaynak: Playerbros
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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VCT EMEA alt eşleşmeleri finalinde Gambit Esports ve Acend serisi başlıyor! - Son Dakika
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