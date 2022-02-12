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VCT EMEA Challengers 1. aşama başlıyor - Son Dakika

VCT EMEA Challengers 1. aşama başlıyor

12.02.2022 03:44
VCT EMEA Challengers 1. aşama başlıyor

VCT EMEA Challengers 1. Aşama'ya katılacak on iki takım belli oldu ve izleme detayları duyuruldu.

London United, G2 Esports ve nicesi, VCT 2021 şampiyonu Acend'in ve finalist Gambit'in yanındaki yerlerini alarak birincilik için savaşacak. VALORANT esporunun en çekişmeli bölgesi olan EMEA'nın maçları nefes kesecek.

VCT EMEA Challengers 1. Aşama: Program

VCT EMEA Challengers 1. Aşama, 11 Şubat - 27 Mart arasında gerçekleştirilecek, takımlardan biri zafere ulaşarak Masters 1. Aşama'ya yükselecek.

Geri sayımın 17.00'de başlayacağı programı ön gösterim takip edecek ve yaklaşık altı saat sürecek olan maçlar ise 18.00'de başlayacak.

VCT EMEA Challengers 1. Aşama: Yayınlar

VCT yayınları Türkçe olarak Twitch ve YouTube üzerinden izlenebilir.

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Maçların yayınlanacağı diğer resmi kanallar ve diller:

  • Lehçe - twitch.tv/vrleast
  • Almanca - twitch.tv/vrldach
  • Fransızca - twitch.tv/vrl_fr
  • İspanyolca - twitch.tv/lvpes2
  • Rusça - https://www.twitch.tv/ru_valorant
  • Rusça - https://www.youtube.com/valorantesportscis
  • İngilizce - https://www.twitch.tv/valorant
  • ·İngilizce - https://www.youtube.com/ValorantEsports

VCT EMEA Challengers 1. Aşama: Yayın sunucuları

VCT EMEA Challengers heyecanını yaşatmak için dünyanın dört bir yanından çok sayıda analist ve spiker bir araya geliyor.

VCT EMEA'da görevli yetenekler arasında Lauren 'Pansy' Scott ve Michael 'Hypoc' Robins gibi tanıdık yüzler mevcut ama her bir bölgenin kendine ait bir yayın ekibi de var.

VCT EMEA Challengers 1. Aşama: İzleme Partileri

En ünlü İngiliz, Türk, Fransız, İspanyol, Arap, Polonyalı, Portekizli, Alman, Rus ve İtalyan içerik üreticileri VALORANT izleme partilerinde yer alacak.

Her dil için yayın yapacak olan içerik üreticileri sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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Valorant, 27 Mart, Youtube, Twitch, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: EsporGazetesi.com

Son Dakika Gamegar VCT EMEA Challengers 1. aşama başlıyor - Son Dakika


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