VCT EMEA Elemelerinde 2. Günün İlk Karşılaşması Oynandı! - Son Dakika
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VCT EMEA Elemelerinde 2. Günün İlk Karşılaşması Oynandı!

24.04.2021 20:31
VCT EMEA Elemelerinde 2. Günün İlk Karşılaşması Oynandı!

VCT EMEA elemelerinde 2. günün ilk karşılaşması oynandı. Fnatic, temsilcimiz Oxygen Esports'u 2-0 yenmeyi başardı. Futbolist vs. Guild Esports müsabakasının kaybeden tarafı 25 Nisan'da Oxygen'in rakibi olacak. NT! Oxg_EsportsTR

VCT EMEA elemelerinde 2. günün ilk karşılaşması oynandı. Temsilcimiz Oxygen Esports'un Fnatic ile karşılaştığı müsabakayı Fnatic ekibi 2-0 kazandı. Temsilcimiz Oxygen Esports'un bir sonraki maçta karşılaşacağı rakip Futbolist ile Guild Esports arasında oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak. Oxygen Esports, Futbolist vs. Guild Esports karşılaşmasının kaybedeni ile kaybedenler karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Bu müsabakanın bitmesiyle birlikte kısa bir aranın ardından başlayacak olan Futbolist vs. Guild Esports müsabakasını Türkçe anlatım ile canlı olarak  takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Oxygen'e ellerinden geleni denedikleri için teşekkür ederiz. Futbolist'e ise Guild Esports karşısında başarılar dileriz,

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Kaynak: Playerbros

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