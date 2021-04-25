VCT EMEA Elemelerinde 3. Günün İlk Karşılaşması Oynandı! - Son Dakika

VCT EMEA elemelerinde 3. günün ilk karşılaşması oynandı. Temsilcimiz BBL Esports'un Gambit Esports ile karşılaştığı müsabakayı ne yazık ki Gambit Esports 2-0 kazandı. Gambit'in rakibi 29 Nisan TSİ 18.00'de oynanacak olan FPX vs. TL karşılaşmasından sonra belli olacak. Gambit Esports 30 Nisan'da FPX vs. TL karşılaşmasının kaybedeni ile oynayacak. Temsilcimiz BBL ise bu maçın sonucuyla birlikte turnuvaya veda etmiş oldu.

Bu müsabakanın bitmesiyle birlikte kısa bir aranın ardından başlayacak olan Futbolist vs. Oxygen Esports müsabakasını Türkçe anlatım ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak Futbolist'e de Oxygen Esports'a da başarılar dileriz, iyi olan kazansın! BBL Esports'a da bizlere izlettikleri mücadele için teşekkür ederiz…