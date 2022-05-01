VCT Game Changers EMEA turnuvası #2 - Son Dakika
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VCT Game Changers EMEA turnuvası #2

04.05.2022 16:47
VCT Game Changers EMEA turnuvası #2

VALORANT'ın en önemli kadınlar turnuvası hakkında bilmeniz gereken her şey.

1. Aşama ile harika bir başlangıç yapan Game Changers EMEA 2022'de geleceğin dünyasının muhteşem kadınları gözlerini kararttılar ve yeteneklerini dünyaya sergilemeye hazırlar.

Game Changers tahtına talip 91 takım ve 455 oyuncu var (oyuncuların %40'ı Game Changers'a ilk kez katılıyor) ve rekabet hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye ve İspanya'da turnuvayı Twitch üzerinden canlı izleyip, taraftarı olduğunuz ekiplerin zafer mücadelesine tanıklık edebilirsiniz.

VCT Game Changers EMEA Turnuvası #1 özeti: Kraliçelerin Dönüşü

Kadın yeteneklerimizi VCT Game Changers sahnesinde görmeyi özlemiştik ama ağzımızı açık bırakan, yüreklerimiz ağzımıza getiren 1. turnuvanın anıları hafızamızda hala taze.

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24 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar süren mücadeleye 84 takım adını yazdırmıştı ki bu da EMEA'nın dört bir yanından 420 kadının (yedek oyuncular hariç) hayatları boyunca unutamayacakları bir müsabakada yer aldığı anlamına geliyor.

Galibiyet tacına ulaşan ve sahnenin hakimi olmaya hazır olduğunu ispatlayan, G2 Esports'un tamamen kadınlardan oluşan ekibi G2 Gozen, yoluna çıkan İngiliz devi Guild X'i devirip zirveye ulaşmayı bilmişti. Taraftarlarını hayran bırakan Gözcü kraliçe Michaela 'mimi' Lintrup, Cypher ve Killjoy'un elindeki bütün olanakları lehine kullanarak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Kazanılmayı bekleyen 30 bin Euro ve başarılarına eklemek istediği yeni başarılarla G2 Gozen şüphesiz ki rakiplerini bir kez daha alt etmek için hazır ve nazır durumda ama onları bekleyen, pençelerini bilemiş çok sayıda dişi aslan var.

VCT Game Changers EMEA turnuvası #2

Riot Games DACH Marka Yöneticisi Vera Wienken, turnuva başlarken açıklamalarda bulundu. "Game Changers büyümeyi ve evrimleşmeyi sürdürdükçe daha da fazla takımın turnuvaya dahil olmasını istiyoruz. 2022'nin 1. aşamasında, öncekilerden 20 tane daha fazla takımın turnuvaya ismini yazdırdığını şimdiden gördük ve süreç yıl boyunca ilerledikçe bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. EMEA'nın kadın oyuncularının potansiyelini dünyaya gösterme niyetindeyiz ve uluslararası arenanın zirvesini gözümüze kestirdik. Kuzey Amerika'dan Cloud9 White şu an ilgiyi üzerinde toplamış olabilir ama çok da rehavete kapılmasalar iyi ederler! Kuzey Amerika/ Avrupa rekabeti had safhada ve ateşe ateşle karşılık vermeye hazırız."

VCT Game Changers EMEA turnuvası #2

HyperX, VCT Game Changers EMEA ile partner oldu!

EMEA Etkinlik Yöneticisi Amy Ash, "HyperX, VALORANT Game Changers EMEA turnuvalarını desteklemekten onur duyuyor. HyperX olarak "Hepimiz Oyuncuyuz" ilkesine, oyunların kapısının herkese açık olduğuna ve gelecek neslin şampiyonlarını ortaya çıkarmak için herkese eşit fırsat tanınması gerektiğine inanıyoruz. Bütün oyuncuların en iyi performansını ortaya koymalarını istiyoruz, bu da yüksek performanslı oyuncu ürünlerimizi geliştirmekte bize ilham oluyor. Bütün katılımcılara iyi şanslar dileriz!"

Sırada ne var? 2. VCT Game Changers EMEA Turnuvası'na giden yol VCT Game Changers EMEA Turnuvası #2, 25 Nisan - 8 Mayıs arasında gerçekleşecek.

Aksiyonu 5 Mayıs - 8 Mayıs tarihleri arasında https://www.twitch.tv/valorant adresinden izleyebilirsiniz.

Yaklaşan turnuvada gözlerinizi üzerlerinde tutmak isteyeceğiniz takımlar şöyle:

G2 Gozen: Radarınızda tutmak isteyeceğiniz takımlardan birinin G2 Gozen olması hiç de şaşırtıcı değil. 2021'deki 3. Game Changers EMEA turnuvasının yanı sıra 2022'nin ilk turnuvasını da kazanan ekip, şüphesiz ki tarzını konuşturmaya ve galibiyet serisine devam etmeye niyetli.

Guild.X: 1. turnuvada ikinci sırada yer alan Guild.X alt gruptan çıkıp, Alliance.Coven, Rix.gg ve çok ama çok daha fazlasını elemine ederek finale yükselmeyi başarmıştı. Her ne kadar ikinci sıra da hatırı sayılır bir mevki olsa da, ekibin galibiyet tacını kapmak istediği çok açık.

TENSTAR Nova: TENSTAR Nova, 2021'deki 2. turnuvayı kazanmasının ardından Game Changers'ta tekrar iz bırakamamış olsa da İngiliz ekibi yine de dikkatle takip edilmeyi hak ediyor. Yakın zamandaki Birds of Prey: 3. Bölüm turnuvasında Guild.X'i alt etmeyi başaran TENSTAR Nova, Game Changers'ta sürpriz yapabilecek ekiplerden ve malum, geriden gelip zafere ulaşma hikayelerini herkes sever!

Alliance.Coven: Alliance.Coven, Game Changers sahnesinde hala nispeten yeni sayılır ve 1. turnuvada ilk kez arenaya çıktığında işler pek de planladığı gibi gitmedi ama ekibin devleri devirme potansiyeli yine de mevcut. Cadılar Meclisi'nin büyüsünün etkisi altındayız ve bu kez neler yapacaklarını izlemek için sabırsızlanıyoruz.

Kaynak: EsporGazetesi.com
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Son Dakika Gamegar VCT Game Changers EMEA turnuvası #2 - Son Dakika

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