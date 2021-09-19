VCT Game Changes EMEA kayıtları başladı! - Son Dakika
Üye Girişi

VCT Game Changes EMEA kayıtları başladı!

19.09.2021 23:47

VCT Game Changes EMEA turnuvası detayları paylaşıldı ve kayıtlar resmi olarak başladı!

Riot Games'in yakın bir zamanda duyurduğu kadın VALORANT turnuvası VCT Game Changes EMEA kayıtları bugün itibarıyla başladı. Başarılı oyun şirketi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Game Changers'ın ne olduğunu tüm oyuncular ve izleyiciler ile paylaştı. Açıklamada turnuvadan Riot'un amaçladığı hedefler de yer alıyor.

Turnuva ana bilgileri:

Takımlar beş kadından oluşmalıdır.

Minimum rank Platinum 1' olarak belirlenmiş.

Kayıt tarihinde minimum yaş 16 olarak belirlenmiş.

Aktif kadrodan en az 3 oyuncu için EMEA İkametgahı gereklidir.

Turnuva Programı:

Eleme 27 Eylül 2021 tarihinde başlar ve 1 Ekim Cuma günü sona erer. Çevrimiçi şekilde düzenlenecek.

Ana Etkinlik 2 Ekim 2021'de başlar ve 3 Ekim 2021'de sona erer. Çevrimiçi şekilde düzenlenecek.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Riot Games, oyunlar, Ekim, Game, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT Game Changes EMEA kayıtları başladı! - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan Organ Nakli Açıklaması
12:01 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan, güzel haberi verdi: Organ nakline gerek kalmadı
11:54 Esenyurt'ta Whatsapp paylaşımı nedeniyle 2 kişi öldü
11:50 Türkiye bu vahşeti konuşuyor! 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni ortaya çıktı
11:50 Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:12 Askerlik süresi uzatılacak mı? İddialara MSB'den yanıt
10:58 Yapay Zeka Ünlü Çiftin Arasını Açtı
10:53 Olay iddia! Şarkıcı Pınar Soykan, yapay zeka yüzünden eşi ile tartışıp evi terk etti
10:13 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin Bikinili Fotoğrafı Şaşkınlık Yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 12:32:56. #1.12#
SON DAKİKA: VCT Game Changes EMEA kayıtları başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement