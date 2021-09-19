VCT Game Changes EMEA kayıtları başladı!

Riot Games'in yakın bir zamanda duyurduğu kadın VALORANT turnuvası VCT Game Changes EMEA kayıtları bugün itibarıyla başladı. Başarılı oyun şirketi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Game Changers'ın ne olduğunu tüm oyuncular ve izleyiciler ile paylaştı. Açıklamada turnuvadan Riot'un amaçladığı hedefler de yer alıyor.

Turnuva ana bilgileri:

Takımlar beş kadından oluşmalıdır.

Minimum rank Platinum 1' olarak belirlenmiş.

Kayıt tarihinde minimum yaş 16 olarak belirlenmiş.

Aktif kadrodan en az 3 oyuncu için EMEA İkametgahı gereklidir.

Turnuva Programı:

Eleme 27 Eylül 2021 tarihinde başlar ve 1 Ekim Cuma günü sona erer. Çevrimiçi şekilde düzenlenecek.

Ana Etkinlik 2 Ekim 2021'de başlar ve 3 Ekim 2021'de sona erer. Çevrimiçi şekilde düzenlenecek.