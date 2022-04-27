VCT Masters 1. aşama: şampiyon OpTic Gaming! - Son Dakika
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VCT Masters 1. aşama: şampiyon OpTic Gaming!

27.04.2022 19:38
VCT Masters 1. aşama: şampiyon OpTic Gaming!

OpTic Gaming'in şampiyonluğu ile sonuçlanan yılın ilk Masters turnuvası!

2022 Masters Reykjavik'in bugüne dek gördüğümüz en sürprizli VALORANT turnuvalarından biri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz.

EMEA'dan Fnatic ve LATAM'dan KRÜ Esports gibi devler başlangıç çizgisini dahi geçemezken, Masters 1. Aşama tam anlamıyla sürpriz takımların turnuvası oldu. OpTiC Gaming'in beklenmedik bir galibiyet serisiyle zafere ulaştığı süreç hakkında sözü edilmesi gereken çok fazla şey var.

Sözü daha fazla uzatmayalım. Kemerlerinizi bağlayın çünkü çok sarsıntılı bir yolculuk olacak. Masters Reykjavik'in özeti şöyle.

VCT Masters 1. Aşama: Nihai sıralama

SIRALAMA - PUAN - TAKIM:

  1. 750 Puan OpTiC Gaming
  2. 500 Puan LOUD
  3. 400 Puan ZETA DIVISION
  4. 300 Puan PAPER REX
  5. 250 Puan DRX ve G2 Esports
  6. 200 Puan Team Liquid ve The Guard
  7. 150 Puan Ninjas in Pyjamas ve XERXIA
  8. 125 Puan Fnatic ve KRÜ Esports

Katılım Gerçekleştirmeyen: 200 Puan FunPlus Phoenix

FPX, Masters'a katılamadı ancak katılım hakkı elde ettiği için puan kazandı.

Kralların dönüşü: OpTic kupayı Kuzey Amerika'ya geri götürdü

Masters Reykjavik daha ilk andan itibaren yaşanan sürprizler ile akıllara kazındı. Fnatic ve KRÜ Esports 2 - 0'lık skorlarla playoff'lara ulaşmadan havlu atarken, Brezilya'dan LOUD ve Güneydoğu Asya'dan Paper Rex sahne ışıklarını tecrübeli takımlardan çalmasını bildi.

Jason 'f0rsakeN' Susanto'nun yenilenen Yoru'yi ilk kez kullanarak ortalığın tozunu attırdığı Paper Rex, turnuvada kendinden en çok söz ettiren takımlardan biriydi. Daha önce Japon Düellocu'nun inişli çıkışlı performansına şahit olan izleyiciler, Endonezyalı oyuncuya bayıldılar.

Japon ekip ZETA DIVISION da sıralamanın zirvesindeki Asya-Pasifik temsilcisi yoldaşına eşlik etti. Yarı finale giden yolda EMEA'dan Team Liquid'i, Kore'den DRX'i ve Paper Rex'i alt etmesine rağmen OpTiC Gaming'in gücü karşısında tutunamadı. Ancak dünyanın dört bir yanındaki VCT takipçileri, Shota 'SugarZ3ro' Watanabe ve Tenta 'TENNN' Asai'nin Masters Reykjavik 2022'de yarattığı etkiyi kolay kolay unutamayacaktır.

Doğu'nun bu sürpriz takımının adımlarını izleyen bir diğer isim de LOUD oldu ve ekip çıkardığı güçlü ses ile adının hakkını vermesini bildi. Team Liquid, G2 Esports ve OpTiC'i paramparça ederek izleyenlerin aklını başından alırken, Erick 'aspas' Santos ön plandaydı ve takımının üst gruptan çıkıp finallere ulaşmasına önemli katkı yaptı. Orada onları yine OpTiC'e karşı vermeleri gereken bir savaş bekliyordu, VALORANT'ın devleri bir kez daha kapıştı.

Maalesef işler bu kez ekibin umduğu gibi gitmedi. Kuzey Amerika'nın lider takımından oyun almayı başaramadı, bütün haritalardaki bütün rauntlar sürekli gidip geldi ama hepsi de OpTiC galibiyetiyle sonuçlandı. Ascent, Bind ve Breeze'de gerçekleşen savaşlarda Jimmy 'marved' Nguyen; Brimstone, Chamber ve Omen'ı çok iyi kullanarak ekibine net bir galibiyet kazandırdı.

Bu galibiyetle birlikte Masters Reykjavik kupasını OpTiC kazandı ve VCT 2. Aşama'da herkesin hedef tahtası durumunda olacak. Masters 2 kupasını da kazanmayı başarabilecek mi? Yoksa Paper Rex, LOUD ve ZETA DIVISION'dan bir intikam hikayesi mi dinleyeceğiz? Bunu zaman gösterecek.

VCT Masters 1. Aşama: Tekrarlar

Aksiyonu kaçırdıysanız etkinliğin tekrarlarına şu adresten göz atabilirsiniz: https://valorantesports.com/vo…!

VCT Masters 1. aşama: şampiyon OpTic Gaming!
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Kaynak: EsporGazetesi.com

Kuzey Amerika, Phoenix, Japon, Asya, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT Masters 1. aşama: şampiyon OpTic Gaming! - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

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