İşte Masters Reykjavik turnuvasının detayları!
VCT Masters Reykjavik çok yaklaştı! Dünyanın dört bir yanındaki takımlar sezonun ilk uluslararası turnuvasında yer alacak on iki takımdan biri olmak üzere yedi bölgesel Challengers etkinliğinde kıyasıya mücadele etti. 10-24 Nisan tarihleri arasında elemeleri geçen takımlar puan ve ödüllerin yanı sıra ismini tarihe kazıma şansı için yarışacak.
TURNUVA FORMATI:
2022 VALORANT Champions Tour'un ilk etkinliği olan Masters Reykjavik, ayrıca önemli VCT bölgelerini ilk defa karşı karşıya getirecek. Yedi bölgeye ayrılan VCT turnuvalarında Masters Reykjavik'e katılma şansı elde etmeye çalışan binlerce takım yarıştı.
EMEA - 3 takım
Kuzey Amerika - 2 takım
Brezilya - 2 takım
Latin Amerika - 1 takım
Kore - 1 takım
Japonya - 1 takım
Asya-Pasifik - 2 takım
Turnuva, GSL formatındaki çifte eleme sisteminin geçerli olacağı grup karşılaşmalarının ardından sekiz takımlık çifte eleme gruplarıyla devam edecek. İlk dörde giren takımlar bir gruba yerleştirilirken geride kalan sekiz takım, Challengers etkinliklerindeki sıralamalarına ve bölgelerinin gücüne bağlı olarak iki gruba dağıtılacak.
Grup aşamasından sonra gruplarında ilk ikiye giren takımlar, en iyi dört takımdan oluşan grupla çifte eleme aşamasında mücadele edecek.
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TURNUVA PROGRAMI:
Oyuncuların, çalışanların ve yerel halkın sağlığı ve can güvenliğini korumak için mekanda seyirci bulunmayacak.
Turnuva, aşağıda listesini gördüğünüz ortamlarda birçok farklı dilde yayınlanacak.
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Son Dakika › Gamegar › VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler! - Son Dakika