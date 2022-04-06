VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler! - Son Dakika
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VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

06.04.2022 14:52

İşte 2022 Masters - Reykjavik hakkında bilmeniz gerekenler...

İşte Masters Reykjavik turnuvasının detayları!

VCT Masters Reykjavik çok yaklaştı! Dünyanın dört bir yanındaki takımlar sezonun ilk uluslararası turnuvasında yer alacak on iki takımdan biri olmak üzere yedi bölgesel Challengers etkinliğinde kıyasıya mücadele etti. 10-24 Nisan tarihleri arasında elemeleri geçen takımlar puan ve ödüllerin yanı sıra ismini tarihe kazıma şansı için yarışacak.

TURNUVA FORMATI:

2022 VALORANT Champions Tour'un ilk etkinliği olan Masters Reykjavik, ayrıca önemli VCT bölgelerini ilk defa karşı karşıya getirecek. Yedi bölgeye ayrılan VCT turnuvalarında Masters Reykjavik'e katılma şansı elde etmeye çalışan binlerce takım yarıştı.

VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

EMEA - 3 takım

  • G2 Esports
  • Fnatic
  • Team Liquid

Kuzey Amerika - 2 takım

  • The Guard
  • Optic Gaming

Brezilya - 2 takım

  • LOUD
  • Ninjas in Pyjamas

Latin Amerika - 1 takım

  • KRÜ Esports

Kore - 1 takım

  • DRX

Japonya - 1 takım

  • Zeta Division

Asya-Pasifik - 2 takım

  • Paper Rex
  • XERXIA
VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Turnuva, GSL formatındaki çifte eleme sisteminin geçerli olacağı grup karşılaşmalarının ardından sekiz takımlık çifte eleme gruplarıyla devam edecek. İlk dörde giren takımlar bir gruba yerleştirilirken geride kalan sekiz takım, Challengers etkinliklerindeki sıralamalarına ve bölgelerinin gücüne bağlı olarak iki gruba dağıtılacak.

  • A Grubu - Fnatic, Ninjas in Pyjamas, DRX, ZETA DIVISION
  • B Grubu - OpTic Gaming, XERXIA, KRÜ Esports, Team Liquid

Grup aşamasından sonra gruplarında ilk ikiye giren takımlar, en iyi dört takımdan oluşan grupla çifte eleme aşamasında mücadele edecek.

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VCT Masters 2022 – Reykjavik Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

TURNUVA PROGRAMI:

  • Pazar 10 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları
  • Pazartesi 11 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları
  • Salı 12 Nisan - 18.00 Grup Karşılaşmaları
  • Çarşamba 13 Nisan - 20.00 Grup Karşılaşmaları
  • Perşembe 14 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
  • Cuma 15 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
  • Cumartesi 16 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
  • Pazar 17 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
  • Pazartesi 18 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
  • Cuma 22 Nisan - 20.00 Grup Aşaması
  • Cumartesi 23 Nisan - 20.00 Alt Grup Finali
  • Pazar 24 Nisan - 20.00 Final

Oyuncuların, çalışanların ve yerel halkın sağlığı ve can güvenliğini korumak için mekanda seyirci bulunmayacak.

NASIL İZLENEBİLİR?

Turnuva, aşağıda listesini gördüğünüz ortamlarda birçok farklı dilde yayınlanacak.

Twitch

  • twitch.tv/valorant
  • twitch.tv/valorantleague_tr
  • twitch.tv/ru_valorant
  • twitch.tv/valorantleague_dach
  • twitch.tv/valorant_jpn
  • twitch.tv/1pvalorant
  • twitch.tv/agentsrange_it
  • twitch.tv/polsatgames
  • twitch.tv/lvpes2
  • twitch.tv/rtparena
  • twitch.tv/esportsfinland
  • twitch.tv/valorant_kr
  • twitch.tv/valorant_br
  • twitch.tv/VALORANT_LA
  • twitch.tv/valorant_arabia
Kaynak: EsporGazetesi.com
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