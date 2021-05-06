VCT Masters 3 detayları belli oldu! - Son Dakika

Seyir zevkiyle takipçilerini ekranlara kitleyen Valorant turnuva serisi VCT Masters 3 detayları belli oldu.

Temsilcilerimizin de elemelerden çıkıp İzlanda bileti için kıyasıya mücadele ettiği serinin diğer bir ayağına dair detayları sizler için derledik. VCT Masters serisinin 3. turnuvası Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek. Bu turnuva Valorant tarihinde düzenlenen ikinci LAN turnuva olma özelliği taşıyor. Turnuvada toplam 16 takım yer alacak ve bu takımların 4 tanesi EMEA bölgesinde turnuvaya katılacak. Bu demek oluyor ki temsilcilerimizin Almanya'daki turnuvaya katılma şansları İzlanda turnuvasına kıyasla daha yüksek. Turnuvanın tarihi ise 9-19 Eylül olarak belirlendi.

Bu turnuva ayrıca kendini göstermek isteyenler için de büyük bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz turnuvada elemeleri geçemeyen Sangal Esports, Team Anatolia Esports, fastPay Wildcats gibi takımlar bu turnuvada 2 takımlık fazladan bilet hakkı için daha fazla mücadele edecekler.

Şimdiden tüm temsilcilerimize başarılar diliyoruz!