VCT Playoff'larındaki teknik sorunlara #JUSTICE4TURKEY etiketi ile tepki! - Son Dakika

İki temsilcimiz SuperMassive Blaze ve Oxygen Esports ekiplerinin rakipleri ile mücadele ettiği VCT 2021 EMEA Aşama 3 Challengers Playoff sürecinin ikinci gününde teknik sorunlar oyuncuları ve izleyicileri çileden çıkarttı.

SMB'nin 1 – 0 önde ve OXG'nin 1-0 geride olduğu karşılaşma sürecinde neredeyse aynı zamanlarda temsilcilerimizden bazı oyuncularda çeşitli bağlantı hataları oluştu. İlk hatanın ardından kurallara göre round tekrardan alınmadı ve hem Türk hem de diğer ülkelerden espor toplulukları #JUSTICE4TURKEY etiketi altında bu karara tepkisini dile getirdi.

VCT SORUNLARINA KARŞI #JUSTICE4TURKEY ETİKETİNE 25 BİN TWEET!

Yaklaşık 25 bin Tweet'in atıldığı #JUSTICE4TURKEY Türkiye Twitter gündeminde birinci sıraya yükseldi. Tepkilerin gelmeye devam ettiği sırada karşılaşmalarda Round'ların tekrardan oynanması kararı alındı. Fakat yine aynı sunucu hataları meydana geldi ve karşılaşmalarda araya gidildi.

Etiketin Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya ulaşmasının ardından ilginç olaylar da yaşandı. Bir kullanıcı etiketi siyasi bir mesaj olduğunu sanarak #JUSTICE4TURKEY etiketini kullananların FETÖ'cü olarak tanımladı. Kısa süre içerisinde bu kişiyi diğer Twitter kullanıcıları konu hakkında uyardı.

"KARARIN DEĞİŞMESİNDE HERHANGİ BİR MESAJIN ETKİSİ YOK"

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ise İstanbul Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız'ın paylaşımı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yıldız'ın Tweet'ini cevaplayan İyikul, Round tekrarı kararının değişmesinde herhangi bir mesajın yada durumun etkisinin olmadığını çünkü henüz resmi kararın açıklanmamış olduğunu dile getirdi.

"SORUNDAN HABERDARIZ"

Saat 22:45 sularında ise Riot Games VALORANT sunucularında genel bir "Bağlantı Kopması Sorunları" yaşandığını hizmet durumu sayfası üzerinden paylaşarak sorunun farkında olduklarını ve çözmek için çalıştıklarını bildirdi.