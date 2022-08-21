Vestel'in yeni mağaza konsepti Vestel Ekspres açıldı. Dijital ekranlar üzerinden alışveriş deneyimi ve hızlı teslimat gibi kullanıcı dostu uygulamalar sunan yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik.

Yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik!

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Vestel Ekspres konsepti, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma imkanı ve aynı gün teslimat seçeneğiyle zamandan tasarruf sağlıyor. Vestel Ekspres konsepti bir diğer deyişle online satın alma deneyimini fiziksel perakendeyle buluşturuyor.

Yeni nesil mağazada; İstanbul için 14: 00, Bursa için 15: 00, Antalya ve Bolu için 16: 00'ya kadar alışverişinizi tamamlamış olduğunuz taktirde 650 lt üzeri buzdolabı ürünleri, ankastre, solo aspiratör, klima ve termosifon hariç tüm ürünlerde aynı gün teslimat seçeneği sunuluyor.

Neredeyse bir yetkili olmadan bile istediğiniz hizmeti ve yüksek kullanıcı deneyimi olan bir konsept olan Vestel Ekspres, çeşitli kampanyaları ile de tüketicilere çeşitli sürprizler sunuyor.