Yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik! - Son Dakika
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Yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik!

21.08.2022 13:56
Yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik!

VDijital ekranlar üzerinden alışveriş deneyimi ve hızlı teslimat gibi uygulamalar sunan yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik.

Vestel'in yeni mağaza konsepti Vestel Ekspres açıldı. Dijital ekranlar üzerinden alışveriş deneyimi ve hızlı teslimat gibi kullanıcı dostu uygulamalar sunan yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik.

Yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik!

Vestel Ekspres Mağaza hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

Vestel Ekspres konsepti, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma imkanı ve aynı gün teslimat seçeneğiyle zamandan tasarruf sağlıyor. Vestel Ekspres konsepti bir diğer deyişle online satın alma deneyimini fiziksel perakendeyle buluşturuyor.

Yeni nesil mağazada; İstanbul için 14: 00, Bursa için 15: 00, Antalya ve Bolu için 16: 00'ya kadar alışverişinizi tamamlamış olduğunuz taktirde 650 lt üzeri buzdolabı ürünleri, ankastre, solo aspiratör, klima ve termosifon hariç tüm ürünlerde aynı gün teslimat seçeneği sunuluyor.

Neredeyse bir yetkili olmadan bile istediğiniz hizmeti ve yüksek kullanıcı deneyimi olan bir konsept olan Vestel Ekspres, çeşitli kampanyaları ile de tüketicilere çeşitli sürprizler sunuyor.

YORUMLAR
500
Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı Mısır'da alışveriş merkezinde yangın: 2 yaralı Mısır'da alışveriş merkezinde yangın: 2 yaralı
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yeni nesil teknoloji mağazasını gezdik! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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