VDT, "Pusuda ve Öç" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat VDT, 'Pusuda ve Öç' adlı oyunu seyirciyle buluşturacak - Son Dakika

VDT, "Pusuda ve Öç" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak

6 saat önce

Van Devlet Tiyatrosu (VDT), "Pusuda ve Öç" adlı oyunu sahneleyecek.

VDT,

Van Devlet Tiyatrosu (VDT), "Pusuda ve Öç" adlı oyunu sahneleyecek.


Cahit Atay ve Orhan Asena'nın yazdığı Uğur Çavuşoğlu'un yönettiği oyunda Abdulselam Çok, Doğancan Yurdigül ve Kadir Oğuz rol alıyor.

19 Aralık'tan itibaren Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyun hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan yönetmen Çavuşoğlu, oyunda feodal sisteminin toplum üzerinde bıraktığı etkilerin anlatıldığını söyledi.

Her iki yazarın da özenle yazdığı eserlerin basit anlatım teknikleri ve yalın bir sunumla izleyiciye aktarılmasının amaçlandığını belirten Çavuşoğlu," Pusuda ve Öç oyunu 19 Aralık'tan itibaren Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Anadolu'nun farklı bölgelerinde geçmesine rağmen, iki ayrı yazarın da şaşırtıcı derecede benzerlik gösteren çok katmanlı hikayeleri, günümüz Türkiye'sine de ışık tutuyor. Ben bu anlamda tüm Van halkını 19 Aralık'ta başlayan oyunumuzu izlemeye davet ediyorum." dedi.

Devlet Tiyatroları, Aralık, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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