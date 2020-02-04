Ve bir ülkeye daha sıçradı - Son Dakika
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Ve bir ülkeye daha sıçradı

6 saat önce

Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

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Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hafta sonu Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 9 Belçika vatandaşından birinde korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Wuhan'dan dönen kişilere başkent Brüksel'deki Neder Over Heembeek bölgesinde yer alan bir askeri hastanede test yapıldığı ve bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Virüs tespit edilen kişinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, vakada semptom belirtisi görülmediği kaydedildi. Virüs görülen kişinin özel bir hastaneye transfer edildiği, diğerlerinin ise gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibariyle 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong'da ise korona virüs salgını nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. Böylelikle salgın nedeniyle Çin ana karası dışındaki ölü sayısı 2'ye, dünya genelindeki toplam ölü sayısı ise 427'ye çıktı. Filipinler'de önceki gün 1 kişinin aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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