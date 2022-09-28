Ve Dart, Astreoide Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Ve Dart, Astreoide Çarptı

28.09.2022 02:08
Ve Dart, Astreoide Çarptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen sene Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının, hedefi olan Dimorphos adlı asteroide çarptığını duyurarak çarpma anının görüntülerini...

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen sene Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının, hedefi olan Dimorphos adlı asteroide çarptığını duyurarak çarpma anının görüntülerini de yayınladı.

NASA, Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) misyonu kapsamında geçen sene 24 Kasım'da Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzay aracını fırlatmıştı.

NASA'dan bugün yapılan açıklamada, Dünya'nın ilk gezegen savunma teknolojisi testi olan DART misyonu kapsamında fırlatılan uzay aracının 10 aylık uçuştan sonra hedefini başarıyla vurduğu bildirildi.

DART, Didymos adında daha büyük bir asteroidin yörüngesinde bulunan ve Dünya'ya hiçbir tehdit oluşturmadığı belirtilen 160 metre çapında olan Dimorphos adlı asteroidi hedef aldı. Görevin, NASAnın, kinetik etki olarak bilinen bir teknikle asteroidi saptırmak üzere uzay aracını onla kasıtlı olarak çarpışması için başarıyla yönlendirebileceğini doğruladığı ifade edildi.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI"

Uzay aracının tek aygıtı olan Optik Navigasyon için Didymos Keşif ve Asteroid Kamerasının (DRACO) ve Küçük Gövdeli Manevra Otonom Gerçek Zamanlı Navigasyon (SMART Nav) algoritmalarıyla beraber çalışan sofistike bir rehberlik, navigasyon ve kontrol sistemi ile birlikte DARTın, iki asteroidi tanımlayıp ayırt ederek daha küçük olanının hedef almasını sağladığı belirtildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "DART özünde gezegen savunması için eşi görülmemiş bir başarıyı temsil ediyor, ancak aynı zamanda tüm insanlık için gerçek bir fayda sağlayan bir birlik misyonudur. NASA evreni ve ana gezegenimizi incelerken, biz de o evi korumak için çalışıyoruz ve bu uluslararası iş birliği, bilim kurguyu bilim gerçeğine dönüştürerek Dünya'yı korumanın bir yolunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinin ise DART'ın etkisinin, asteroidin Didymos çevresindeki yörüngesini değiştirdiğini doğrulamak için yer tabanlı teleskoplar kullanarak Dimorphos'u gözlemleyecekleri ve asteroidin ne kadar saptığını tam olarak ölçmenin de testin temel amaçlarından biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan DART misyonuyla taşınan İtalya Uzay Ajansı tarafından sağlanan LICIACubeun 15 gün önce DART'ın etkisinin görüntülerini yakalamak için uzaya bırakıldığı ifade edilerek, LICIACube'un görüntüleri, araştırmacıların bir asteroidi saptırmada kinetik etkinin etkinliğini daha iyi karakterize etmelerine yardımcı olmak için çarpışmanın etkilerinin bir görünümünü sağlamayı amaçlamaktadır.

LICIACube büyük bir anten taşımadığından, önümüzdeki haftalarda görüntüler birer birer Dünya'ya indirilecek denildi.

Ayrıca, bundan yaklaşık 4 yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hera projesinin, özellikle uzay aracının çarpışmayla oluşturduğu kratere ve Dimorphos'un kütlesinin kesin ölçümüne odaklanarak hem Dimorphosu hem de Didymos'un ayrıntılı araştırmalarını yapacağı bildirildi.

KADİR KAYMAKÇI, TOP 5 UZAY FİLMLERİNİ AÇIKLADI

İLK KURŞUNSUZ RADYASYON KORUMA KALKANI İSTANBUL'DA ÜRETİLDİ

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2022 Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı
Kaynak: Space Mag Türkiye

Dünya, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ve Dart, Astreoide Çarptı - Son Dakika

Bu haber Space Mag Türkiye tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Space Mag Türkiye tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Space Mag Türkiye kurumudur.

Son Dakika
08:17 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı
07:48 Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur
07:34 Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi
07:30 Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:55 Anne, çocuğunun tahlil sonucunu değerlendirmesini istediği doktordan hiç beklemediği bir cevap aldı: Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 08:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ve Dart, Astreoide Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement