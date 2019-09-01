Ve Falcao Galatasaray'da!

Transferin gerçekleşmesinde, futbolcunun kararlı tutumu, menajeri Jorge Mendes'in Monaco ile yapılan görüşmelere bizzat katılması ve Fransız ekibinin Leipzig'den Alman golcü Jean Kevin Augustin'i alması önemli rol oynadı. Falcao, teknik direktör Leonardo Jardim'le konuşup, bir kez daha, "Bana verilen sözlerin tutulmasını istiyorum" dedi. Menajer Mendes de Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov ile görüştü.



KAP bildirimi tweet'i rekor kırdı



Galatasaray'ın bedelsiz almak istediği Falcao için uzun süre 5 milyon Euro'da direten Petrov, sarı kırmızılıların önerdiği 2 maddelik bir plan sonucunda futbolcuyu vermeyi kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre G. Saray, Falcao'nun bir sonraki satışından Monaco'ya yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırsa 1.5 milyon Euro bonus ödeyecek. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao ise yılda 5 milyon Euro garanti para ve sezon başına 1.5 milyon Euro'ya ulaşan bonus alacak. Falcao, kulüplerin el sıkışmasının ardından Monaco'da G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar'la bir araya gelerek, anlaşma sağlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı bugün saat 14.30'da özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirecek. G.Saray, transferle ilgili KAP bildirimini dün gece 23.00'te yaparken, kulübün Twitter hesabından atılan tweet ilk 1 dakikada 20 bin etkileşim alarak rekor kırdı