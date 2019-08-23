Son Dakika Haberleri: Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor
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Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor

1 saat önce

Terim, pazar akşamı Konya maçında takımını kenardan yönetecek.

Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor, System.String[]

Terim, pazar akşamı Konya maçında takımını kenardan yönetecek.


Bu arada, 12 Ağustos'ta bir bel fıtığı ameliyatı geçiren tecrübeli teknik adam buna rağmen, takımına yakın olmak adına Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılmadı...

Florya Metin Oktay Tesisleri, Konya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:42 
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