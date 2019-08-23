Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor
1 saat önce
Terim, pazar akşamı Konya maçında takımını kenardan yönetecek.
Terim, pazar akşamı Konya maçında takımını kenardan yönetecek.
Bu arada, 12 Ağustos'ta bir bel fıtığı ameliyatı geçiren tecrübeli teknik adam buna rağmen, takımına yakın olmak adına Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılmadı...
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:42
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