Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor

Terim, pazar akşamı Konya maçında takımını kenardan yönetecek.



Bu arada, 12 Ağustos'ta bir bel fıtığı ameliyatı geçiren tecrübeli teknik adam buna rağmen, takımına yakın olmak adına Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılmadı...