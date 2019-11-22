Ve Kartal Karius için düğmeye bastı

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Kocadağ, son 3 maçta 9 puan aldıklarını hatırlatarak, "Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.



BİR VEYA İKİ TAKVİYE



Transferle ilgili gelen sorulara cevap veren Kocadağ, şunları kaydetti: "Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır." Kiralık sözleşmesinin son senesini geçiren kaleci Loris Karius ile eski futbolcuları Vincent Aboubakar hakkındaki sorulara da cevap veren Kocadağ, "Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler. Aboubakar şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Bunların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.



Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,