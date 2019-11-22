Son Dakika Haberleri: Ve Kartal Karius için düğmeye bastı
Son Dakika Spor Ve Kartal Karius için düğmeye bastı - Son Dakika Spor

Ve Kartal Karius için düğmeye bastı

6 saat önce

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Kocadağ, son 3 maçta 9 puan aldıklarını hatırlatarak, "Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz.

Ve Kartal Karius için düğmeye bastı, System.String[]

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Kocadağ, son 3 maçta 9 puan aldıklarını hatırlatarak, "Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.


BİR VEYA İKİ TAKVİYE


Transferle ilgili gelen sorulara cevap veren Kocadağ, şunları kaydetti: "Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır." Kiralık sözleşmesinin son senesini geçiren kaleci Loris Karius ile eski futbolcuları Vincent Aboubakar hakkındaki sorulara da cevap veren Kocadağ, "Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler. Aboubakar şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Bunların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Konyaspor, Ekonomi, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
Liverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 15:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ve Kartal Karius için düğmeye bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]