AFAD, deprem sonrası ortaya atılan tsunami iddiasını yalanladı: Herhangi bir tehlike bulunmamaktadır - Son Dakika
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AFAD, deprem sonrası ortaya atılan tsunami iddiasını yalanladı: Herhangi bir tehlike bulunmamaktadır

06.02.2023 15:21

Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sosyal medyada "Doğu Akdeniz kıyılarında tsunami olabilir" iddiaları gündem oldu. Konuyla ilgili iddiayı yalanlayan AFAD, "Şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" dedi.

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremler sonrası bölgede tsunami olabileceği iddiası ortaya atıldı. Endişelendiren iddia için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"TSUNAMİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTA"

Yapılan açıklamada "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İşte AFAD'dan yapılan o açıklama;

AFAD, tsunami tartışmalarına noktayı koydu: Herhangi bir tehlike bulunmamaktadır

İTALYA TSUNAMİ ALARMI VERDİ

Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedilen depremin ardından sabah saatlerinde İtalya'da tsunami alarmı verildi. Yetkililer, ilk açıklamanın ardından tsunami uyarı seviyesini azalttığını duyurdu, bir süre sonra ise tsunami alarmının tamamen kaldırıldığını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kıyı bölgelerinden uzaklaşmanız, yakınlardaki daha yüksek alanlara gitmeniz ve yerel makamların talimatlarına uymanız tavsiye edilir. Tsunami, büyük bir su kütlesinin hızlı hareketiyle bir dizi deniz dalgası oluşturur. Uyarı, özellikle deniz seviyesinden çok yüksek olmayan ve hatta daha düşük olan bölgelerde kıyıya yakın yerlerdeki insanlar için gerçek bir tehlike belirtir. Sadece 0,5 metre yüksekliğindeki bir dalga bile tehlikeli sellere ve çok güçlü akıntılara neden olabilir."

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Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

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