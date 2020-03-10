Ve müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi - Son Dakika

Ve müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."
(İHA)
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