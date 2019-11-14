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Ve Simon Kjaer konuştu! Fenerbahçe...

6 saat önce

İtalyan ve İspanyol basınında adı Fenerbahçe ile yazılan Simon Kjaer'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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İtalyan ve İspanyol basınında adı Fenerbahçe ile yazılan Simon Kjaer'den dikkat çeken açıklamalar geldi.


Danimarka basınına konuşan Kjaer, Atalanta'da mutsuz olduğunu söyledi.


Süre alamamaktan şikayet eden deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:


"Son 3 maçta hiç oynayamadım. Buna rağmen vücudumu iyi hissediyorum ve olumlu düşünüyorum. Endişeleneceğim bir şey yok. Hazırım ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolda elbette garanti forma olmaz ama antrenörüm oynama isteğimi biliyor. Atalanta'nın sisteminde ne yazık ki bu şansı fazla bulamıyorum."


Atalanta'nın Manchester City ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçı hatırlıyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fenerbahçe, Danimarka, Atalanta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:48 
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