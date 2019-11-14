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ve Sonra Dans Ettik

6 saat önce

Filmin Fragmanı "Ve Sonra Dans Ettik"İSTANBUL - Levan Akin'in yazıp yönettiği, İsveç'in bu yılki Oscar aday adayı olan ve Sonra Dans Ettik, geleneksel Gürcü folkloruna uygun bir dans eğitimi alan Merab'ın, dans ekibine dahil olan Irakli ile rekabet ve arzuyu aynı anda barındıran ilişkisini...

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Filmin Fragmanı "Ve Sonra Dans Ettik"

İSTANBUL - Levan Akin'in yazıp yönettiği, İsveç'in bu yılki Oscar aday adayı olan ve Sonra Dans Ettik, geleneksel Gürcü folkloruna uygun bir dans eğitimi alan Merab'ın, dans ekibine dahil olan Irakli ile rekabet ve arzuyu aynı anda barındıran ilişkisini konu ediniyor.

İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:59 Kaynak: AA
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