VEAH 7. seviye dijital hastane olmayı hedefliyor - Son Dakika

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulması amacıyla dijitalleşmenin son seviyesi olan HIMSS Stage 7'ye geçmeyi hedefleniyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bilgi yönetim sistemi personeline teşekkür belgesi verdiklerini belirtti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 3 yıldır seviye 6 düzeyinde hizmet verdiklerini belirterek,. "3 yıllık sürecin sonunda belirtilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını tekrardan kontrol etmek amacıyla Avrupa Direktörü, Bakanlık personellerinin ve Türkiye'deki temsilcisi Medipol Hastanesi yetkililerinin katıldığı bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirme sonucunda hastanemizin Stage 6 seviyesini hak ettiği ve Stage 7 seviyesine aday olabileceği belirlendi. Bu başarıdan dolayı gurur duyduk."

Bunun vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin teknolojik olarak en üst seviyede uygulandığının kanıtı olduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bundan yaklaşık 10-20 yıl önce vatandaşımız hastaneye gittiğinde elinde evraklarla poliklinikleri dolaşmak zorundaydı. Her gittiği hekime ayrı ayrı sonuç ve tahlillerini göstermek durumundaydı. Şu anda kurulan sistemlerle hiç kimse dosyayla hastaneye gitmiyor. Bütün veriler sistem üzerinden online olarak takip ediliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya örnek uygulamalar yapıyor."

Ülkede 1500 yataklı olup HIMSS Stage 6 revaluationunu alan başka bir hastanenin bulunmadığına dikkati çeken Çelik, hedeflerinin dijitalizasyonun son seviyesi olan HIMSS Stage 7 seviyesine yükselmek olduğunu aktardı.