Veba Nedir ve Nasıl Bulaşır? Veba Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi - Son Dakika

Veba Nedir ve Nasıl Bulaşır? Veba Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

03.05.2021 21:33
Veba Nedir ve Nasıl Bulaşır? Veba Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi, System.String[]

Veba hastalığı bir bulaşıcı hastalıktır.

Veba hastalığı bir bulaşıcı hastalıktır. Kısa sürede ölüme kadar götüren bir tür hastalıktır. Belirli bir dönemi etkilemiş olan veba hastalığı bakteriyel enfeksiyon olarak bilinen bir hastalıktır. Veba hastalığı bir kara ölüm olarak bilinmektedir. Tarihte birçok insanın ölümüne neden olmuş olan bir hastalıktır.

Veba Nedir?

Pireler yolu ile bulaşan bir çeşit bulaşıcı hastalıktır. Enfeksiyona neden olarak bilinir. Veba hastalığı kısa sürede kişinin ölümüne neden olmaktadır. Veba hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Veba hastalığına neden olan bazı etmenler vardır. Bir takım bakteriyel organizmalar veba hastalığının sonuçlarını doğurmaktadır. Özellikle Afrika kıtasında ve Asya kıtasında veba hastalığı sıklıkla görülmektedir. Veba hastalığının yaygın şekilleri vardır. Hıyarcıklı veba hastalığı en yaygın olan veba hastalığı çeşitleri arasında yer almaktadır.

Veba Nasıl Bulaşır?

Veba hastalığı pireler ile birlikte bulaşan ölümcül sonuçlar doğuran bir hastalıktır. Hayvanların üzerinde yer alan bir takım pirelerin insan üzerine konarak insanları ısırması sonucunda ortaya çıkar. Oldukça hızlı bulaşan bir bakteriyel hastalıktır. Bu hastalığı taşıyıcı olarak bazı hayvanlar bilinmektedir. Bu hayvanlar arasında fareler ve köpekler gelmektedir. Fareler ve köpeklerde yer alan pirelerin insanları ısırması sonucu veba hastalığı bulaşır. Bu şekilde veba hastalığı iyice yayılır ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Veba Nedenleri

1) Pestis Bakterileri

Pestis bakterileri veba hastalığına neden olan parazit bir bakteridir. En zararlı bakterilerden olarak bilinen pestis bakterileri bulaşıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bu bakteriler farelerde ve kemirgenli hayvanlarda yer almaktadır. İnsana enfekte olması sonucunda veba hastalığı ortaya çıkmaktadır.

2) Yetersiz Sağlık Koşulları

Sağlık koşullarının yetersiz olması sonucunda veba bakterileri daha hızlı yayılmaktadır. Bu tip durumlarda veba hastalığı iyice büyümektedir. Veba hastalığı yetersiz sağlık koşullarında ortaya çıkar. Günümüzde özellikle fakir Afrika ülkelerinde halen daha görülebilen bir hastalık türüdür.

Veba Belirtileri

1) Yüksek Ateş

Hemen hemen her viral hastalıklarda ortaya çıkan bir belirtidir. Veba virüsü bulaşan bir hastada kuluçka dönemi tamamlandıktan sonra yüksek ateş ortaya çıkar. Yüksek ateş ile birlikte hastada bitkinlik ve halsizlik de görülmektedir. Bazı alınan ateş düşürücü ilaçlar ile geçmeyen bir ateştir.

2) Bitkinlik

Bitkinlik de önemli bir veba hastalığı habercisidir. Bitkinliğin yanı sıra kişide vücut kırgınlığı ve vücut ağrıları da ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda kişide eklem ağrıları da ortaya çıkar.

3) Titreme

Veba kuluçka süresini tamamladıktan sonra kişide titreme meydana gelebilir. Titreme özellikle üşüme ile birlikte ortaya çıkar. Kişide önemli bir bitkinlik hali söz konusudur.

Veba Tedavisi

Bir takım antibiyotikler kullanılarak hastalık tedavi edilir. Özellikle bu hastalığın tedavisi hastalığın belirtilerine yönelik olarak yapılır. Bu şekilde veba tedavisi uygulanır. Güçlü dozda verilen antibiyotikler ile birlikte veba tedavisi uygulanmaktadır. Veba hastalığı kendi kendine geçmeyen bir hastalıktır. Bundan dolayı veba hastalığı için en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Tedavide özellikle bir takım ateş düşürücü ilaçlar da verilmektedir. Kişi veba hastalığı süresi boyunca hastaneye yatırılır. Hastanede yoğun bakıma da alınarak tedavi süreci devam eder.

Veba Nedir ve Nasıl Bulaşır? Veba Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Afrika, Asya, Veba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Veba Nedir ve Nasıl Bulaşır? Veba Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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