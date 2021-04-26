Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (4) - Son Dakika

Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı (4)

DİĞER 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIMuğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.

DİĞER 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



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