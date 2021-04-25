Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı (2) - Son Dakika

SORGULARI SÜRÜYOR

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından şirketin CEO'su İlker B.'den sonra gözaltına alınan eşi ve 2 çalışanının da sorgusunun sürdüğü belirtildi.

'BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK ' 23 Nisan 'da gözaltına alınan İlker B.'nin Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam eden sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla devam eden soruşturmada, sorguları süren İlker B. ve ailesinin yarın savcılığa sevk edileceği öğrenildi. VİLLASINA GİREN 2 KİŞİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca, perşembe gecesi İlker B.'nin Menteşe ilçesindeki villasına, duvardan atlayarak giren ve mağdur olduklarını söyleyen 2 kişinin de İlker B.'den şikayetçi olduğu belirtildi.

Müslim SARIYAR-Cavit AKGÜN/MUĞLA, -