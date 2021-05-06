Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2)
06.05.2021 23:13
SERBEST BIRAKILDILARMuğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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