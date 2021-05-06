Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Beykent Üniversitesi rektöründen enflasyonla ilgili skandal sözler: Özürlü çocuğa benziyor, şikayet etsek de ondan yaralanıyoruz