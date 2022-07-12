Vebitcoin vurgununda 16 kişinin 1316'şar yıl hapsi istendi

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından 329 kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen şirketin tutuklu CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş'ın da arasında bulunduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. 249 sayfalık iddianamede, İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile birlikte diğer sanıklar hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan 1316'şar yıl hapis cezası istendi. Şirketin faaliyetine son verdiği gün, 488 bin dolarlık kripto paranın farklı cüzdan hesabına havale edildiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Y.D.Ç., A.G., H.Ö., M.O.Y., İ.F.T., B.K., ile G.A., Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetine son vermesi üzerine kripto paralarını alamadıklarını ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu, 23 Nisan 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan 2021'de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Avukatların, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazı üzerine İlker Baş'ın dışındaki 3 kişinin adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verildi.