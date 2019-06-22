Vecihi Hürkuş Bursa'da sahnelendi
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Vecihi Hürkuş Bursa'da sahnelendiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından organize edilen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 6'ncı etkinliğinde 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi.
Vecihi Hürkuş Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
'da sahnelendi
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi
adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından organize edilen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 6'ncı etkinliğinde 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi. İlk Türk uçağı Vecihi K-6'yı yapan Türk pilotlardan olan Vecihi Hürkuş'un sahneye yansıtılan hikayesi izleyicileri etkiledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan
, Cecilia Krull, Kubat
, İstanbul
Devlet Opera ve Balesi, Cesaria Evora
Trıbute'nin ardından Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş adlı oyun sergilendi. İlk Türk uçağı Vecihi K-6'yı yapan ilk Türk pilotlardan olan Vecihi Hürkuş'un sahneye yansıtılan hikayesinde, Vecihi Hürkuş karakterini Murat Demirbaş
canlandırırken projenin yönetmenliğini Orhan Karataş
, müzik direktörlüğünü ise Ahmet Murat Gedikli
üstlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş müzikli oyununa Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. İçi vatan sevgisiyle dolu muhteşem kahramanlık hikayelerinin sahneye aktarıldığı oyun, program sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
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