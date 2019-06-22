Son Dakika Haberleri: Vecihi Hürkuş, Bursa’dan geçti
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Vecihi Hürkuş, Bursa’dan geçti

1 saat önce

Bursa'da keyifli anlara imzasını atan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde bu kez, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi.

Vecihi Hürkuş, Bursa’dan geçti, System.String[]
Bursa'da keyifli anlara imzasını atan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde bu kez, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:28 
bursa, vecihi hürkuş, Ekonomi
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