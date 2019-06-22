Vecihi Hürkuş, Bursa’dan geçti
1 saat önce
Bursa'da keyifli anlara imzasını atan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde bu kez, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sahnelendi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:28
'da keyifli anlara imzasını atan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde bu kez, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş
' oyunu sahnelendi.
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