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6 saat önce

2018 Avustralya Açık şampiyonluğu, iki Amerika Açık finali, toplam 30 turnuva şampiyonluğu, 71 hafta dünya bir numarası... Tenisin 2010’lu yıllarının en önemli kadın raketlerinden Caroline Wozniacki, ardında bu başarıları bırakarak kariyerini sonlandırdı.

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2018 Avustralya Açık şampiyonluğu, iki Amerika Açık finali, toplam 30 turnuva şampiyonluğu, 71 hafta dünya bir numarası... Tenisin 2010’lu yıllarının en önemli kadın raketlerinden Caroline Wozniacki, ardında bu başarıları bırakarak kariyerini sonlandırdı. Avustralya Açık üçüncü turunda Tunuslu rakibi Ons Jabeur’a 7-6, 3-6 ve 7-5’lik setlerle mağlup olması, onu en azından birkaç maç daha izlememizin önüne geçti.

Wozniacki, 6 Aralık 2019’da yaptığı açıklamada, Avustralya Açık sonrası emekli olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde tenise veda eden Danimarkalı, maç sonu yaptığı açıklamalara bakılacak olursa -her ne kadar gözlerinden yaşlar süzülse de- mutsuz değildi.

“Kortta başarılı olduğum anlar inanılmazdı. Yıllarca bana koçluk yapan babamın desteği için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tüm bunlar, asla beni terk etmeyecek anılar. Ağlıyorum ama mutluyum.”

Toplamda 71 hafta kadınlar tenisinde bir numara olan Wozniacki, son olarak Avustralya Açık’ı kazandığı 2018 yılında bir numara koltuğuna oturmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Carolina Wozniacki, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:14 
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