Son Dakika Haberleri: "Veda Hutbesi" 50 hat eserine yansıtıldı
Son Dakika Güncel 'Veda Hutbesi' 50 hat eserine yansıtıldı

"Veda Hutbesi" 50 hat eserine yansıtıldı

6 saat önce

Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nin farklı bölümlerinde yer alan metinlerin yansıtıldığı 50 eser, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nin farklı bölümlerinde yer alan metinlerin yansıtıldığı 50 eser, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Türkiye Milli Kültür Vakfının 50. yılı etkinlikleri kapsamında, 37 hattat ve 27 müzehhip tarafından Hz. Muhammed'in veda haccı hutbesinden seçilen metinlerin yansıtıldığı 50 eser, sergilenmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da sergiyi gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Veda Hutbesi'nin en geniş versiyonlarından birini içeren bir kitabın da incelenebildiği sergi, yarın akşama kadar görülebilecek.

Sergide eserine yer verilen hattatlardan Seyit Ahmet Depeler, "Veda Hutbesi'ndeki 'Kim niyetini dünyaya göre tayin ve tertip ederse iki yakası bir araya gelmez.' sözleri hatla yazdım. Celi divani hat türüyle yaptım eserimi. Veda Hutbesi'nden bir bölümü yazdığım için mutluyum." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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