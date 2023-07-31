Veda Mektubu 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? - Son Dakika
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Veda Mektubu 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

31.07.2023 22:46

Veda Mektubu'nun bugünkü 21. bölümünün ardından 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2223 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Veda Mektubu 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 22. bölüm fragmanı izle!

VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu'nun bugünkü 21. bölümünün ardından 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMLER NELER OLDU?

Seher, Aslı'dan ailesini toparlamasını isterken Ziya'ya ise artık hayatında olmayacağını söyler. Alanur, Beste'ye gerçek babasının Ziya olduğunu itiraf eder. Ziya ise tüm ailenin karşına geçerek Beste'nin öz kızı olduğunu itiraf eder.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır.

Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 21 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

Yarım kalan ne varsa bu kez de Aslı ve Mehmet'in aşkına engel oluşturur. Alanur, kendi yaşadıklarından ders çıkararak kızını güvende tutmak için onu Mehmet'ten uzak tutmaya çalışırken Seher ise yıllarca içinde tuttuğu kıskançlığın acısını Aslı'dan mı çıkaracaktır? Ziya, kendi kaderini yaşayan oğlu için üzülse de bu duruma seyirci mi olacaktır? Aslı ve Mehmet herkese meydan okuyup tüm engelleri aşabilecek, aşklarının gücüyle geçmişin yaralarını sarabilecekler midir?Yoksa onlar da Ziya ve Alanur'un yıllar önceki kaderini mi paylaşacaktır?

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Veda Mektubu, 3. Sayfa, Dizi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dizi Veda Mektubu 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? - Son Dakika


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