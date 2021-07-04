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Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı - Son Dakika

Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı

04.07.2021 08:32

Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan genç, polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu. Yaşamını yitirmek üzere olan genci polis ekipleri eşofmanı keserek kurtardı. Olay yerinde bir de genç tarafından yazılan veda mektubu bulundu.

Yeşilyurt ilçesinde, 27 yaşındaki M.M.'den bir süredir haber alamayan ailesi gencin hayatında endişe duyduklarını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi.

EŞOFMANI KESİP KURTARDILAR

Bunun üzerine M.M.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, 02.15 sularında Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde devriye atan ekipler bölgede bulunan bir parkta ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. Hızla olay yerine intikal eden ekipler ağaca eşofmanla asılı haldeki şahsı eşofmanı keserek aşağı indirdi. Yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kendinden haber alınamayan 27 yaşındaki M.M. olduğu belirlenirken, nefes almakta zorlanan genç ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber: Malatya'da polis 27 yaşındaki genci ipten aldı

MEKTUP BULDULAR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler M.M.'nin kaleme aldığı değerlendirilen mektup bir adet tütün tabakası ile bir cep telefonu buldu. Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı

Yeşilyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı - Son Dakika


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