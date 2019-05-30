Son Dakika Haberleri: VEDAŞ, bin vatandaşla iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

VEDAŞ, bin vatandaşla iftarda buluştu

27 dakika önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2 milyonu aşkın vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş'ta düzenlediği iftar programında yaklaşık bin vatandaşla buluştu.

VEDAŞ, bin vatandaşla iftarda buluştu, System.String[]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2 milyonu aşkın vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş'ta düzenlediği iftar programında yaklaşık bin vatandaşla buluştu.

VEDAŞ ailesi olarak geleneksel hale getirilen iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ikliminin geliştiği Ramazan ayında vatandaşlarımızla iftar sofralarımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet bölgemiz genelinde tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza iftar yemeği verilmesini sağlayan şirket yöneticilerimize ve iftar soframıza katılan kıymetli halkımıza teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Kurum amirleri, basın mensupları ve muhtarların da katıldığı iftar yemeği sonrasında Muş İl Müftüsü Alaettin Bozkurt bir konuşma yaparak VEDAŞ'a gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
Van, Hakkari, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VEDAŞ, bin vatandaşla iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]