VEDAŞ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel VEDAŞ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi - Son Dakika

VEDAŞ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

6 saat önce

Sarp bir coğrafyada çetin iklim şartlarında görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)' eğitimlerine devam ediyor.

VEDAŞ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi, System.String[]

Sarp bir coğrafyada çetin iklim şartlarında görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)' eğitimlerine devam ediyor.


Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, 6331 Sayılı İSG Kanunu gereğince personeline yangın söndürme ve acil durum tahliyesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verdi. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Fırat Ertürk tarafından şirket merkezinde verilen eğitimlerle bilgilerini güncelleyen VEDAŞ personeli, olası bir tehlike anında yapılması gerekenlere ilişkin reflekslerini geliştirdi.


Eğitim senaryosu gereği çalan sirenlerin ardından acil durum toplanma alanına gelen VEDAŞ çalışanları, duman zehirlenmesi nedeniyle bayılan çalışma arkadaşlarına ilkyardım müdahalesi yaparak ambulansa taşıdı. Daha sonra olası bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin uygulama yapan VEDAŞ çalışanları, tatbikat amaçlı çıkarılan yangını söndürdü.


Başarıyla sonuçlanan tatbikat sonrası açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Zor bir coğrafyada çetin iklim koşullarında tehlike potansiyeli yüksek bir alanda hizmet veriyoruz. Bu hizmeti yerine getirirken personelimizin can güvenliğini birinci öncelliğimiz olarak belirledik ve amacımız olan sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için de personelimize periyodik olarak İSG eğitimleri veriyoruz. Çığ tatbikatları, yangın söndürme, ilkyardım gibi eğitimlerle personelimizi en kötü senaryoya hazırlıyoruz. Personelimizde oluşan İSG kültürünü kalıcı hale getirmek için teorik ve uygulamalı eğitimlerimizi, periyodik olarak aralıksız devam ettireceğiz" diye konuştu. - VAN

Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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