VEDAŞ çalışanlarından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

VEDAŞ çalışanlarından 'evde kal' çağrısı
7 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, çektikleri video ile "evde kal" çağrısı yaptı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, çektikleri video ile "evde kal" çağrısı yaptı.
Doğanın zor şartlarına rağmen kesintisiz enerji için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, çektikleri kısa video ile koronavirüs önlemleri kapsamında insanların evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi.
Ekipler, videoda "Kesintisiz bir enerji için biz sahadayız. Sizde sağlığınız için evde kalın." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:23 Kaynak: AA
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