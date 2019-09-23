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VEDAŞ'dan kamuoyuna duyuru

56 dakika önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), yıllardır ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle Tatvan Belediyesine verilen elektrik arzının durdurulmak zorunda kalındığını duyurdu.

VEDAŞ'dan kamuoyuna duyuru, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), yıllardır ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle Tatvan Belediyesine verilen elektrik arzının durdurulmak zorunda kalındığını duyurdu.


VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Tatvan Belediyesi'nin yıllardır ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle, Belediye Yönetimleri ile yapılan tüm iyi niyetli görüşmeler ve yazışmalara rağmen, borcun ödenmesi ile ilgili olarak herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Tahsilatın yapılamaması nedeniyle belediyeye verilen elektrik enerjisinin bedeli, şirketimiz tarafından kredi kullanılarak elektrik üretim şirketlerine ödenmiştir. Bu nedenle bugün saat13.00 itibari ile Tatvan Belediyesine verilen elektrik arzı durdurulmak zorunda kalınmıştır. Tatvan Belediye yönetimi, yaklaşık 30 yıldır aynı yerde hizmet veren işletme binamızı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürleme kararı almıştır. Bundan dolayı çıkacak arızalar ve yapılması gereken tüm abonelik iş ve işlemleri Bitlis İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Arızaların giderilememesi ya da geç giderilmesinden ve hizmetlerin aksamasından Tatvan Belediyesi sorumlu olacaktır. Şirketimizden kaynaklanmayan bu olumsuzluklardan dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Tüm Tatvan halkına saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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