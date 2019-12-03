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VEDAŞ, denetime hazır

6 saat önce

Düzenlemeye ve denetime tabi olarak faaliyetlerini sürdüren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) 2018 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere gelen TEDAŞ heyeti, programlandığı şekilde denetim çalışmalarını başlattı.

VEDAŞ, denetime hazır, System.String[]

Düzenlemeye ve denetime tabi olarak faaliyetlerini sürdüren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) 2018 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere gelen TEDAŞ heyeti, programlandığı şekilde denetim çalışmalarını başlattı.


Denetim sürecinin başladığı toplantıda açılış konuşmasını yapan TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Turut, "Elektrik dağıtım hizmetinde sürekli iyileşmeyi, hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. TEDAŞ ve dağıtım şirketlerinin koordineli çalışmasıyla belirlenen hedeflere kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.


2018 yılı faaliyetlerine ilişkin TEDAŞ heyetine bilgi veren VEDAŞ Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kovancı ise, "Belirtilen hedeflere en kısa sürede ulaşmak için hizmet bölgemiz genelinde; işletme, yatırım ve kaçak elektrikle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan denetimlerin, iyi niyet ve gayretle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürmemize pozitif katkı sağladığına inanıyor, TEDAŞ heyetini bölgemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


TEDAŞ heyeti ve VEDAŞ yöneticileri arasında denetime konu olan hususlar kapsamında görev dağılımı yapılmasının ardından periyodik denetim çalışmaları fiilen başladı. - VAN

Van, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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