VEDAŞ ekibi, Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı - Son Dakika

Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, Kurban Bayramı süresince de kentte yaşanabilecek enerji aksamalarına karşı yoğun bir çalışma yürütüyor. İhbar üzerine enerjisi kesilen yerleşim yerlerinde giderek hummalı çalışmalar yapan ekipler, enerji nakil hatlarında meydana gelen arazayı gidererek, enerji verilmesini sağlıyor.VEDAŞ arıza ekibinden Serkan Erkan, elektrik kesintisi alır almaz harekete geçtiklerini belirterek,"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramında enerjisiz kalmamasi için 7/24 mesai yapıyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Vatandaşlarımızın bayram süresince sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Arıza yerine geldiğimizde kopukların olduğunu gördük. Onarımını yaptık. Şu an enerjisiz kalan köye enerji verdik" dedi.