VEDAŞ ekibine komando eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam VEDAŞ ekibine komando eğitimi - Son Dakika

VEDAŞ ekibine komando eğitimi

23 dakika önce

Vangölü EDAŞ çalışanları, çetin kış şartlarında daima göreve hazır olabilmek için adeta komando eğitiminden geçiyor.

VEDAŞ ekibine komando eğitimi, System.String[]

Vangölü EDAŞ çalışanları, çetin kış şartlarında daima göreve hazır olabilmek için adeta komando eğitiminden geçiyor.


Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran ağır kış şartları nedeniyle özellikle dağlık alanlardan geçen elektrik hatlarında oluşan arızaları en kısa sürede onarmak için sahada görev yapan VEDAŞ ekiplerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında aldığı eğitimler, komando eğitimlerini aratmadı.


VEDAŞ Eğitim Akademisi sahasında eğitim gören çalışanlara, çığ tehlikesinde yapılacaklar, donma durumuna karşı alınacak tedbirler gibi eğitimler veriliyor.


Eğitimler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Kışın en çetin geçtiği sarp bir coğrafyada elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. İnsanların dışarı çıkmaya imtina ettikleri zamanlarda ekiplerimiz yüksek rakımlı dağlarda kar, tipi, soğuk, çığ düşmesi, yabani hayvan saldırısı gibi tehlikelerle burun buruna görev yapıyor. Bu şartlar, aynı zamanda hayati riskleri de beraberinde getiriyor. Kar ya da tipi bizler için mazeret değil mutlaka her şartta arızayı onarmak, vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sunmak bizlerin asli görevidir. Bu çalışmalarımız sırasında personelimizin can güvenliği birinci önceliğimiz olduğundan onları zorlu bir eğitim sürecinden geçiriyoruz" dedi. - VAN

Komando, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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