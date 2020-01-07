VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi - Son Dakika

VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havalara ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havalara ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


İlçede kar yağışı ve dondurucu hava etkisini sürdürürken, VEDAŞ ekipleri vatandaşlar mağdur olmaması için zorlu çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde buz tutan elektrik direklerine çıkan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.


Vatandaşlar ise, zorlu çalışmalarından dolayı VEDAŞ ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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