VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı - Son Dakika

VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı

6 saat önce

Muş'ta, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, zarar gören enerji nakil hatlarını onarmak için hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı, System.String[]

Muş'ta, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, zarar gören enerji nakil hatlarını onarmak için hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Ekipler, kent merkezine 43 kilometre uzaktaki Karabey köyü Kamışlı mezrası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba sarf etti.

Araçların giremediği bölgede kilometrelerce yürüyen, karlı tepelere tırmanan ekipler, zorlu yolculuğun ardından, arızayı gidererek köye enerji verilmesini sağladı.

VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, yaptığı açıklamada, Muş'un kışın en çetin geçtiği illerden olduğunu, bu nedenle hatlarda arızaların yaşanabildiğini söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerden geçen hatlarda direk devrilmesi ya da iletken kopması gibi arızaların oluştuğunu anlatan Şentürk, ekiplerin tüm zorluklara rağmen arızalara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için çaba gösterdiğini vurguladı.

VEDAŞ bakım ve onarım sorumlusu Murat Söylemez ise kar ve tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Kamışlı'daki arızaya 5 gündür müdahale edemediklerini belirtti.

Yolun açılmasıyla ekiplerin kopan ve devrilen enerji hatlarını onardığını ifade eden Söylemez, şöyle konuştu:

"Arızayı gidermek için ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Özelikle kırsal ve dağlık bölgelerdeki köylerimize ulaşım çok zor. Enerji hatlarımız ormanlık ve dik yamaçlardan geçiyor. Kopan ya da devrilen hatlara ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalıyoruz. Yer yer 1-2 metre karda yürüyerek vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Vatandaşların memnuniyeti için zorluklarla mücadele ediyoruz."

Van Gölü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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