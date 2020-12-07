VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında - Son Dakika

VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında

07.12.2020 11:28
VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle başlatılan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında hayatın enerjisinin kesilmemesi için görev başındaydı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle başlatılan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında hayatın enerjisinin kesilmemesi için görev başındaydı.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen VEDAŞ ekipleri 7/24 saat görev başında. Vatandaşların evde olduğu hafta sonunda enerji arzında aksama yaşanmaması, oluşabilecek arızalara da en kısa sürede müdahale edebilmek için teyakkuz halinde görev yapan VEDAŞ ekipleri, sokak ve cadde aydınlatmalarının bakım ve onarımlarını da gerçekleştirdi. - VAN

VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında
VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında
VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında
VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında

Koronavirüs, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Vaka sayısındaki artış sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor Vaka sayısındaki artış sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor         
11:19
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor         
10:18
Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi         
10:07
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında         
07:53
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 11:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei