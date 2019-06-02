Son Dakika Haberleri: VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında
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VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında

1 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Ramazan Bayramı'nda da kaliteli ve kesintisiz enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında, System.String[]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Ramazan Bayramı'nda da kaliteli ve kesintisiz enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; "Her zaman olduğu gibi bayram süresince de enerji sürekliliğini kesintisiz sağlamak amacıyla güçlü teknolojik altyapımız, 325 adet araç ve 950 personelimiz ile hizmet bölgemizin tamamında görevimizin başında olacağız. Türkiye'nin en büyük akıllı elektrik dağıtım şebekesini yöneten PLCOSOS Merkezimiz ve elektrik şebekesini dijital ortamda izlediğimiz SCADA Merkezimiz ile bayram boyunca 7/24 çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca enerji alt yapısını güçlendirmek ve yeni tesislerin devreye alınması için zorunlu olarak gerçekleştirdiğimiz planlı bakımlara da bayramda ara vereceğiz" dedi.

Tüm iletişim kanalları 7/24 hizmet verecek

Tüm iletişim kanallarının 7/24 hizmet vereceğini dile getiren Okuducu, "Bayram boyunca tüketicilerimizin Şirketimize rahatlıkla ulaşabilmesi için 186 Çağrı Merkezi, 0 538 655 28 28 numaralı whatsapp ihbar hattı, info@vedas.com.tr e-posta, sosyal medya ve canlı chat iletişim kanallarımız tüketicilerimize kesintisiz olarak hizmet verecektir. VEDAŞ ailesi olarak Ramazan Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eder, halkımızın bayramını kutlarım" diye konuştu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
Van, Ramazan Bayramı, Güncel
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