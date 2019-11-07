VEDAŞ ekiplerinden Zap Vadisi'nde zorlu çalışma

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Çetin bir coğrafyada elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, sarp dağların direk dikimine imkan tanımaması nedeniyle Zap Vadisi'nin yatağına tesis edilen enerji nakil hattı direğinin onarımını gerçekleştirdi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, "Hakkari merkez ve grup köylerimizi alternatif olarak besleyen enerji nakil hattındaki direğimizin temeli, Zap Suyu'nun debisinin yüksek olduğu dönemlerde hasar görmüştü. Ekiplerimiz, suların nispeten çekilmesiyle birlikte Zap Suyu'nda ilerleyerek zor şartlar altında da olsa onarımı gerçekleştirdi. Çalışmalarımız sonucunda, olası bir arıza durumunda Hakkari merkez ve bağlı grup köylerinde enerji kesintisi yaşanmaması için alternatif hattımızın bakım ve onarımını gerçekleştirmiş olduk. Çalışmalarımız sırasında bizlere destek veren Hakkari İl Özel İdare Sekreterliğine teşekkür ederim" dedi.



"Kışa hazırız"



Kış mevsiminde hayli zor şartlarda hizmet verdiklerini belirten Özdemir, "Şebekemizi kışın olumsuz şartlarına hazırlamak için gereken tüm önleyici tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda; merkez, ilçe, köy ve mezralarımızdaki hat ve trafolarımızda bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Filomuzdaki kar araçlarının bakımlarını yaptık. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde olacağımız kış planlamamızı hazırladık. Tüketicilerimize kaliteli enerjiyi sürekli sunabilmek için tüm gayretimizle görevimizin başındayız" diye konuştu. - HAKKARİ