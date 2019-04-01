Son Dakika Haberleri: Vedaş Ekiplerinin At Sırtında Seçim Mesaisi

Vedaş Ekiplerinin At Sırtında Seçim Mesaisi

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, seçim gününde de enerji arzında aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti.

Vedaş Ekiplerinin At Sırtında Seçim Mesaisi, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, seçim gününde de enerji arzında aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti.

Seçim günü, özellikle kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı ve fırtınalı olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapalı olan bölgelere at sırtında ulaşan VEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliğini sağlamak için bütün imkanları zorladı. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde seçim sürecinde ve sonrasında enerji arzında aksaklık yaşanmaması için özveriyle çalıştıklarını belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Aldığımız tedbirler sonucunda seçim süresince bölgemizde enerji arzında herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde oluşan kısa süreli arızalara da ekiplerimiz anında müdahale ederek, enerji akışını sağlamıştır. Ancak bazı yerleşim yerlerinin yolları kar nedeniyle kapandığı için ekiplerimiz bu bölgelere at sırtında giderek gerekli onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. VEDAŞ ailesi olarak seçim gününde enerji arzında aksaklık yaşanmaması için büyük bir motivasyon ve özveriyle görev yaptık" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bitlis, Van, Güncel
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