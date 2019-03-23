Son Dakika Haberleri: Vedaş Ekiplerinin Karlı Dağlardaki Zorlu Mesaisi

Vedaş Ekiplerinin Karlı Dağlardaki Zorlu Mesaisi

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, karlı dağlarda kopan enerji nakil hatlarını onardı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, karlı dağlarda kopan enerji nakil hatlarını onardı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, Çığlı köyü ve bazı üs bölgelerine enerji sağlayan nakil hatlarının kopmasına neden oldu.

VEDAŞ ekipleri nakil hatlarını onarmak için paletli kar aracıyla bölgeye geldi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlık alanda malzemeleri sırtlarında taşıyan ekipler, zorlu bir yolculuğun ardından zirvedeki hasar noktalarına ulaştı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmasının ardından hatlar onarılarak bölgeye enerji verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Hakkari, Kar, Güncel
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