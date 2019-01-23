Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen elektrik arızlarını gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen elektrik arızlarını gidermek için yoğun çaba harcıyor.



Ekipler, kırsal alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenisi dikmek, hatları gerginleştirmek için çalışma yürütüyor.



Zorlu kış koşullarında bazı arızaları gidermek için zaman zaman kilometrelerce yürümek zorunda kalan ekipler, ısınmak için ateş yakıyor.



VEDAŞ arıza ekibinden Bilal Çakan, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle arıza ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.



Kışın zor şartlarda çalıştıklarını anlatan Çakan, "Buna rağmen vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz elektrik alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizde kış mevsimi çok sert geçiyor. Hava sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Metal direkler buz tutuyor ve kayganlaşıyor. Çalışmalar aksamasın diye tüm önlemler alınıyor." dedi.

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