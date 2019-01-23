Son Dakika Haberleri: Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi

Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi

11 dakika önce

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen elektrik arızlarını gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi, System.String[]
Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen elektrik arızlarını gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, kırsal alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenisi dikmek, hatları gerginleştirmek için çalışma yürütüyor.

Zorlu kış koşullarında bazı arızaları gidermek için zaman zaman kilometrelerce yürümek zorunda kalan ekipler, ısınmak için ateş yakıyor.

VEDAŞ arıza ekibinden Bilal Çakan, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle arıza ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Kışın zor şartlarda çalıştıklarını anlatan Çakan, "Buna rağmen vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz elektrik alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizde kış mevsimi çok sert geçiyor. Hava sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Metal direkler buz tutuyor ve kayganlaşıyor. Çalışmalar aksamasın diye tüm önlemler alınıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Bir Askerle Birlikteyim" Sözü, 3 Çocuk Annesi Kadının Sonu Oldu Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı 24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:52:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]